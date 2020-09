Grund dafür war der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in dem Land selbst. Unzählige Tiere wurden wegen der Seuche getötet. Um die immense Nachfrage nach Schweinefleisch, das in China am meisten konsumierte Fleisch, zu befriedigen, erhöhte China seine Importe. Das hatte einen preistreibenden Effekt, von dem auch die deutschen Fleischerzeuger profitierten. Die Corona-Krise sorgte ab März allerdings für einen heftigen Einbruch der Fleischpreise. Die Afrikanische Schweinepest hierzulande dürfte für einen weiteren sorgen.