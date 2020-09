Mettenleiter: Das ist zwar ein hochpatogener, also krank machender Erreger, aber kein hochansteckender Erreger. Die Infektion geht direkt von Tier zu Tier über Sekrete und Exkrete, auch Blut hat eine hohe Infektiosität. Aber es ist nicht so, wie zum Beispiel die Maul- und Klauenseuche, wo es dann wie ein Lauffeuer durch die Population geht. Mit was wir rechnen müssen, ist, dass es zunächst lokal zu einer Ausbreitung kommt. Die müssen wir - möglichst früh - versuchen zu stoppen.