Es war ein auffallender Börsengang in Corona-Zeiten. Endlich war wieder etwas los an der Frankfurter Börse. Rund ums Parkett tummelten sich am Morgen Herren in schwarzen Anzügen und Damen in schwarzen Kostümen, es gab Kaffee, Häppchen und Schnittchen, für die der firmeneinheitliche Mundschutz in violett abgenommen werden durfte. Ansonsten konzentrierte sich alles darauf, wofür man eigentlich aus München angereist war – auf das Debüt der Siemens-Energy-Sparte an der Frankfurter Börse. Fröhliche Gesichter zu Beginn – man hatte auf einen fulminanten Börsenstart gehofft, doch dann kam die Ernüchterung.