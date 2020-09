Bereits vor Beginn der Veranstaltung protestierten mehrere Umweltschutz-Gruppen mit rund 300 Menschen vor der Münchner Olympiahalle, in der das Aktionärstreffen stattfindet. Hauptsächlich richten sich die Proteste gegen ein riesiges Kohlebergbauprojekt in Australien im Wert von rund 18 Millionen Euro. Siemens liefert eine Signaltechnikanlage für eine Bahnstrecke, über die der indische Energiekonzern Adani Kohle von einem geplanten riesigen Bergwerk in Australien zum Hafen transportieren wird. Die Kohle soll in Kraftwerken in Indien verfeuert werden.