Wir haben das nicht gemacht vor über 80 Jahren, oder es viel zu spät gemacht, und das geht gar nicht. Es ist ja auch eine große Debatte, ob der 8. Mai ein Feiertag sein soll. Das muss man natürlich prüfen und es liegt auch nicht an mir, das zu bewerten. Ich würde mir wünschen, dass der 8. Mai ein Gedenktag wird, an dem die Welt und gerade wir in Deutschland daran denken, wie furchtbar dieses Unheil war und daran denken, dass so etwas nie wieder passieren darf.