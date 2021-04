Die USA könnten es sich demnach leisten, in die Modernisierung ihres Atomwaffenarsenals zu investieren. Ebenfalls auf Basis einer florierenden Wirtschaft verkünden die Chinesen in offiziellen Statements, zu den USA militärisch bis 2049 aufschließen zu wollen. In der Konsequenz stiegen Chinas Militärausgaben zum 26. Mal in Folge.