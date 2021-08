Es gibt ihn, den Traum vom anderen, vom guten Kapitalismus, in dem es nicht nur um Profit geht, sondern auch um das Gute in der Welt. Gerade junge Leute erwarten heute mehr Nachhaltigkeit und Gemeinwohlorientierung von Unternehmen. Und tatsächlich, es gibt sie: Geschätzt existieren in Deutschland bereits rund 80.000 sogenannte Sozialunternehmen.