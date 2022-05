Wer das verstehen will, spricht am besten mit Thomas Matuschek in Weißenfels, Sachsen-Anhalt. Matuschek ist Vermieter mit einem großen Mietshaus. Auf dem Dach will er eine Solarstromanlage installieren, für seine Mieter. "Dann kann ich den Mieterstrom dauerhaft preisgünstig an die Mieter abgeben, und noch einen leichten Gewinn aus dem Strom ziehen, um die Anlage zu bezahlen", erklärt Matuschek seinen Plan.