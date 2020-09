Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hatte zum "Sommermärchen" bereits ermittelt. Wann ein Prozess am Landgericht stattfinden wird, steht allerdings noch nicht fest. Erstmal wird nun auch die deutsche Justiz das schweizerische Urteil abwarten, denn davon ausgehend entscheidet sich, ob und in welcher Form in Deutschland prozessiert wird.



Während in der Schweiz der Anklagepunkt Betrug ist, ermittelte die Staatsanwaltschaft hierzulande wegen Steuerhinterziehung. Der Straftatbestand des Betrugs wäre in Deutschland nämlich schon verjährt. Wären die Straftaten, derer die Angeklagten beschuldigt sind, im deutschen sowie im schweizerischen Recht die gleichen, also beide Male Steuerhinterziehung, hätte der Ausgang des Prozesses in Bellinzona Auswirkungen auf ein mögliches Verfahren in Deutschland: Würden die Angeklagten in der Schweiz rechtskräftig verurteilt, könnten sie hier nicht für den gleichen Straftatbestand erneut vor Gericht kommen.



Quelle: von Isabella Falkner