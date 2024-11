Bericht: Lebensstandard-Sorge bringt Distanz zur Demokratie

Was Armut in einem der reichsten Länder der Welt bedeutet, lässt sich konkret fassen. Dem Verteilungsbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zufolge konnten es sich zehn Prozent armer Menschen in Deutschland nicht leisten, abgetragene Kleidung durch neue zu ersetzen.