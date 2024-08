US-Behörde stoppt Starts von SpaceX-Rakete "Falcon 9"

Am Mittwoch hatte die bewährte "Falcon 9" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk eine Reihe von Satelliten für das Internet-Programm Starlink ins All gebracht. Der Start glückte, doch nach der Landung kippte eine Raketenstufe auf einem Schiff im Atlantik um und ging in Flammen auf.