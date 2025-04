Fünf bis sieben Tonnen Spargel laufen in der Hochsaison täglich durch die Sortiermaschine des Familienbetriebs Wendel. Der Prozess ist laut, schnell und nass. "Wir sind noch ein kleiner Betrieb", sagt Chantal Wendel, die rund 70 Hektar Spargelfeld besitzt.

Hier in Südhessen putzen, schneiden und sortieren Arbeiterinnen den Spargel. Dann wird er an rund 120 Ständen verkauft. Seit vergangener Woche sind deutschlandweit wieder Spargelhäuschen am Straßenrand zu sehen. Denn die Spargel-Saison hat begonnen - mit unterschiedlichen Bedingungen.