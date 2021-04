Allein in Sachsen hat die dortige Verbraucherzentrale sechs Sparkassen verklagt, wegen unwirksamer Zinsanpassungsklauseln und auf Zinsnachzahlung. Auch in Bayern und Sachsen-Anhalt laufen solche Verfahren. Insgesamt neun Prozesse mit knapp 10.000 Kunden sind bundesweit bereits anhängig. Und ein Ende ist nicht abzusehen. In erster Instanz entscheiden die Oberlandesgerichte.