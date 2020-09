Deutschland steht also an der Weltspitze, was Steuern und Abgaben für "normale" Berufstätige angeht. Dass immer mehr Menschen hierzulande den Spitzensteuersatz bezahlen müssen, liegt allerdings und erfreulicherweise in erster Linie an der Tatsache, dass Löhne und Gehälter gestiegen sind. Deswegen stehen immer mehr Steuerpflichtige besser da und rutschen in die Spitzensteuerzone.