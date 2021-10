Die Mehrwertsteuer wird sowohl auf den Preis vor Steuern wie auch auf die Energiesteuer erhoben. Die Mehrwertsteuersenkung 2020 von 19 auf 16 Prozent galt auch an der Zapfsäule, war aber bis Jahresende befristet. Das hob das Preisniveau in den zurückliegenden Monaten an.