Benzin und Diesel sind in Deutschland aktuell meist deutlich teurer als in den meisten Nachbarländern. Am 4. April zahlten Autofahrerinnen und Autofahrer hierzulande im Schnitt 2,06 Euro pro Liter - sowohl für Super E5 als auch für Diesel, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Der Preis für Diesel war an diesem Tag europaweit der höchste, der für Benzin nur in den Niederlanden und in Dänemark etwas höher.