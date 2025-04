Höhere Ausgaben für Rente und Co.: Staatsquote stieg 2024

Im Vergleich mit den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union lag die Staatsquote in Deutschland zuletzt im Mittelfeld. Der EU-Durchschnitt betrug im vergangenen Jahr 49,2 Prozent. Am höchsten lag die Quote nach Angaben der europäischen Statistikbehörde Eurostat in Finnland mit 57,6 Prozent. Dahinter folgten Frankreich mit 57,1 und Österreich mit 56,3 Prozent.