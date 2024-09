Krise bei Thyssenkrupp : Angst vor dem Abräumer

Es gibt also Leute, die an die Zukunft des Geschäfts glauben. Lopez will sie mobilisieren und ist bereit, dabei Wege zu gehen, die Arbeitsplätze kosten . Die Stahlsparte aus dem Mutterkonzern auszugliedern, könnte dieser Weg sein. Mehr als seine umstrittenen Pläne aber werden Lopez die Art und Weise, sein Stil, vorgeworfen. Knallhart, skrupellos, unanständig - diesen Ruf hat er in der Belegschaft und inzwischen auch bei Sigmar Gabriel.