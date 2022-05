Standort Deutschland: Andere haben Nase vorn

In Europa insgesamt wurden 5.877 Investitionsprojekte ausländischer Investoren im Jahr 2021 angekündigt - ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders hohe Zuwächse verzeichneten dabei Italien (plus 83 Prozent), Portugal (plus 30 Prozent) und die Türkei (plus 27 Prozent).