Gamescom: Spielebranche fordert mehr staatliche Förderung

Nach eigenen Angaben ist die Gamescom in Köln das größte Konsolen- und Computergames-Event der Welt. Am ersten Messetag traditionell nur geöffnet für Fachbesucher, bis zum Sonntag dann für jedermann. 23.08.2023 | 2:30 min

Zum Start der Computerspiel-Messe Gamescom muss die heimische Branche weiter um Fördergeld bangen. Denn nach einem Vorschlag des Bundeswirtschaftsministeriums sollen im kommenden Jahr nur 48,7 Millionen Euro an Games-Firmen fließen, und damit weniger als die 2023 vergebenen 70 Millionen.

Im Mai wurde der Deutsche Computerspielpreis verliehen; auch mit dem Ziel, heimische Unternehmen in einer weltweit umsatzstarken Branche zu fördern. 11.05.2023 | 1:31 min

Branchenverband fordert Erhöhung der Fördermittel

Der Branchenverband Game hält 125 Millionen Euro für nötig, um die Nachfragen der Firmen zu decken. Bundespolitiker reagieren nun aber zurückhaltend auf die Forderung nach mehr Geld, so wie der games-politische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion , Reinhard Houben:

Wir können nur mehr Geld ausgeben, wenn in anderen Bereichen des Haushalts des Bundeswirtschaftsministeriums gekürzt wird.

Möglicherweise würden aber noch Extra-Finanzmittel frei, sollte die Steuerschätzung im November positiv ausfallen, so Houben.

Umsatz nur zu vier Prozent mit Games aus Deutschland

Die Branche für Computer- und Videospiele hat ein starkes Wachstum hinter sich, weil die Menschen in Corona-Zeiten viel Zeit zu Hause verbrachten und in virtuelle Gaming-Welten eintauchten.

Vier Tage den Gaming-Klassiker "Counter-Strike" zocken - Preisgeld: eine Million Dollar. Die Community schaut in Köln den Helden einer digitalen Welt zu. 06.08.2023 | 2:37 min

Allerdings seien Subventionen hierfür kein Allheilmittel in einer Kreativbranche. "Nur Geld löst keine Ideen für eine gute Geschichte aus, die in einem Computerspiel erzählt wird."

Fördermittel waren in Vorjahren frühzeitig ausgeschöpft

Auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete Maik Außendorf und die SPD-Politikerin Anna Kassautzki bleiben bei der Frage nach einer Erhöhung der bisher angedachten Fördermittel für 2024 vage. Ein Evaluationsbericht zum Förderprogramm werde zeitnah folgen, so Kassautzki, "damit wir klären können, wo nachgesteuert werden muss".

Gerade für Menschen mit Beeinträchtigungen bietet das Internet die Chance, sich uneingeschränkt zu bewegen und sozial teilzuhaben. Was kann Gaming, was die reale Welt nicht kann?

Games-Branche fordert Steuererleichterungen

Gamescom ab Donnerstag für Publikum geöffnet

Am Dienstagabend wird in Köln die Gamescom mit einer Bühnenshow eröffnet, es ist die weltweit größte Messe für Computerspiele und Videospiele. Am Mittwoch sind dann Journalisten, Fachpublikum und einige Spielefans zugelassen, von Donnerstag bis Sonntag darf dann das breite Publikum rein. Der Andrang dürfte groß sein, für Samstag ist die Messe bereits ausverkauft.