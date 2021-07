Grundsatzurteil zu Cum-Ex-Geschäften erwartet

Beide hatten für die inzwischen liquidierte Finanzberatung "Balance" gearbeitet. Sie sollen in die Planung und Organisation von Aktientransaktionen eingebunden gewesen sein, die der Umsetzung von Cum-Ex-Geschäften dienten. Gegen das Bonner Urteil haben sie Revision eingelegt - der eine möchte seinen Anteil an den Profiten in Höhe von 14 Millionen Euro nicht zurückzahlen, der andere wehrt sich gegen die Verurteilung insgesamt. Beide hatten beteuert, sie hätten nie gedacht, etwas Strafbares zu tun.