Alleinerziehende erhalten zusätzlich zum bisherigen Freibetrag von 1.908 Euro noch 2.100, also insgesamt 4.008 Euro. Der sei bei vielen in der Gehaltsabrechnung im letzten Jahr noch nicht berücksichtigt worden, heißt es beim Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine in Berlin. Sie können also dann auf eine Steuererstattung hoffen. Auch der Kinderfreibetrag ist um 192 Euro gestiegen. Außerdem fallen bis zu einem Bruttoeinkommen von 9.408 Euro gar keine Steuern an, der steuerliche Grundfreibetrag liegt damit um 240 Euro höher als für 2019.