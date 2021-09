Was macht der Staat also mit den Mehreinnahmen? Wenn das Geld für den Klimaschutz genutzt wird, in Digitalisierung, Bildung und Innovation fließt, können gerade Arbeitsplätze geschaffen werden. So wird Wachstum und Wohlstand gesichert. Diese Argumente hört man von der anderen Seite. Ein Hin und Her also an vorderster Front in den Chefetagen führender Wirtschaftsinstitute.