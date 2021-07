Der Steuerzahler-Gedenktag markiert jenen Tag, bis zu dem die durchschnittlichen Steuerzahler allein für den Fiskus arbeiten. Dem deutschen Steuerzahler-Institut zufolge zahlt ein durchschnittlicher Arbeitnehmer-Haushalt in diesem Jahr voraussichtlich 52,9 Prozent seines Einkommens als Steuern und Abgaben an den Staat. Dies bedeutet, dass alle von Jahresanfang an bis Dienstag erzielten Einkünfte an den Staat gehen.