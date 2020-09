Kosovos Ministerpräsident Albin Kurti. Archivbild

Quelle: Visar Kryeziu/AP/dpa

Anders als geplant hat das Kosovo die Strafzölle auf Importe aus Serbien nicht gelockert. Wie Medien in Pristina berichteten, hatte Ministerpräsident Albin Kurti zuvor erklärt, dass es in seiner Koalitionsregierung für diesen Schritt keinen Konsens gebe.



Die Strafzölle in Höhe von 100 Prozent wurden Ende 2018 eingeführt, um Serbien zur Achtung der Interessen des Kosovos zu zwingen. Als Teil eines von Kurti angekündigten Mehrstufenplans hätten heute die Zölle auf Rohstoffe aus Serbien aufgehoben werden sollen.