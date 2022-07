Am kommenden Mittwoch müssen sich Passagiere der Lufthansa auf verstärkte Flugausfälle und Verspätungen einrichten. In den laufenden Tarifverhandlungen für rund 20.000 Beschäftigte des Bodenpersonals rief die Gewerkschaft Verdi zu einem eintägigen Warnstreik auf. Dieser beginne Mittwochmorgen um 3.45 Uhr und ende am Donnerstag um 6.00 Uhr, teilte Verdi am Montag in Berlin mit.