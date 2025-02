Flüge in Köln/Bonn und Düsseldorf fallen aus - Verdi streikt

Ein eintägiger Warnstreik am Flughafen Düsseldorf hat begonnen.

Nachdem Beschäftigte am Flughafen Köln/Bonn die Arbeit bereits niedergelegt haben, hat auch am Düsseldorfer Airport ein eintägiger Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi begonnen.

Seit dem frühen Morgen müssen Passagiere am größten Flughafen von Nordrhein-Westfalen mit massiven Flugausfällen und Verzögerungen rechnen.

Nach Verdi-Angaben beteiligten sich am Morgen in Düsseldorf 400 Beschäftigte. Am Flughafen Köln/Bonn läuft bereits seit Sonntagabend ein Warnstreik der Gewerkschaft.