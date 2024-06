Erstes Quartal 2024: Rekordwert: Fast 60 Prozent Ökostrom

Wind und Wasser statt Kohle und Atom : Der Ökostrom-Anteil am Strom, der in Deutschland erzeugt wurde, hat im ersten Quartal einen Rekordwert erreicht. 58,4 Prozent der 121,5 Milliarden Kilowattstunden stammten aus erneuerbaren Quellen , wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte