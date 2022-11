So werden die Stromnetze im Winter geschützt

Im Januar 2021 habe es bereits eine kritische Situation gegeben, erklärt Schwarz. Weil zu viel Strom durch den Balkan nach Nordwest-Europa transportiert werden sollte, kam das System in massive Schwierigkeiten: "Es gab erst eine Überlastung in einer Schaltanlage in Kroatien und diese Anlage fiel aus. Damit musste der Strom, der bislang da durchgeflossen ist, durch die Nachbarleitungen und trieb diese in die Überlastung." Innerhalb kürzester Zeit seien alle Leitungen zwischen der Adria und dem Schwarzen Meer gekappt gewesen, so Schwarz. Dadurch kam es im Süden zu einem Stromüberfluss, im Nordwesten zu einem Strommangel - die Netzfrequenz sackte dort laut Netzbetreiber Amprion auf 49,74 Hertz ab.