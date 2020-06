Der Durchbruch findet aber nicht unbedingt in Deutschland statt. So lohnt es sich, einmal den Blick über den Tellerrand zu heben und die Aussichten der Elektroautos weltweit zu betrachten. Die Experten von BloombergNEF haben genau das getan und zum fünften Mal in Folge ihren Electric Vehicle Outlook (EVO) veröffentlicht - eine jährliche Prognose, wie E-Autos, Shared Mobility und autonomes Fahren den Verkehr verändern werden.