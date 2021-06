Als der Containergigant Ever Given im März den Suezkanal ein paar Tage lang blockierte, rückte schlagartig die Bedeutung solcher Wasserstraßen in den Fokus. Eine dieser Pulsadern des Welthandels ist auch der Nord-Ostsee-Kanal (NOK). Hier durchfahren jährlich sogar rund ein Drittel mehr Schiffe die Wasserstraße als im Suezkanal.