In der Corona-Krise und rund um die Angst, dass es durch die Delta-Variante des Virus zu erneuten Einschränkungen kommen könnte, lässt alles, was mehr Wohlstand verspricht, aufhorchen: Dieses Mal geht es um das Ehegattensplitting. So würde eine Individualbesteuerung anstelle von Ehegattensplitting die Erwerbstätigkeit in Deutschland drastisch erhöhen und zu einer halben Million neuer Jobs führen. Zu diesem Ergebnis kommt das Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) in einer aktuellen Studie.