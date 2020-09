Auch die Autobranche wird die Corona-Folgen spüren. Archivbild

Quelle: picture alliance / Silas Stein/dpa

Die Corona-Pandemie wird in Westeuropa laut Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer zu massiven Einbrüchen beim Autoabsatz führen. Vor allem in Italien, aber auch auf den anderen Hauptmärkten wie Deutschland, Frankreich und Spanien könnten 2020 deutlich weniger Fahrzeuge verkauft werden, heißt es in einer Studie der Uni St. Gallen.



Allein in Deutschland werde der Absatz um eine halbe Million Autos zurückgehen. Im Vergleich zu 2019 werde der Absatz laut Dudenhöffer um 11 Prozent auf noch 12,7 Millionen Autos abstürzen.