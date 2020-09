Auch Heidrun Gold wird heute Abend dabei sein. Trotz der Baufortschritte freut sie sich auf den Termin, durch den ihr Thema auch in den Medien wieder präsenter werde. "Keiner von den Verantwortlichen soll mal sagen dürfen, er habe nichts gewusst von all den Risiken, die in dem Projekt stecken", sagt die 54-jährige Juristin und Mediatorin. Viele davon würden sich wohl erst nach Fertigstellung beurteilen lassen. Das Risiko der ausufernden Kosten hat sich jedoch schon jetzt bewahrheitet.