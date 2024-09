Neuer Suedlink-Abschnitt für mehr Ökostrom in Süddeutschland

Die Stromtrasse führt durch sechs Bundesländer: von Schleswig-Holstein über Niedersachsen Hessen und Thüringen bis nach Bayern und Baden-Württemberg. Eine der Leitungen startet in Brunsbüttel und endet im baden-württembergischen Leingarten, die andere Verbindung verläuft von Wilster bis nach Bergrheinfeld in Unterfranken. Bei Glückstadt in der Nähe von Hamburg entsteht sogar ein eigener Elbtunnel, ein anderes Teilstück wird 200 Meter unter der Erde in einem Salzbergwerk bei Heilbronn verlegt.