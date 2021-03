Seit Dienstag blockiert die 400 Meter lange "Ever Given" den Suezkanal, eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Das unter der Flagge Panamas fahrende Containerschiff war zum Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Weg nach Rotterdam in Richtung Norden durch den Kanal unterwegs. Erste Untersuchungen legen nahe, dass das Schiff aufgrund starken Windes auf Grund gelaufen ist. Mechanische Probleme oder ein Motorausfall werden als Ursache für die Havarie ausgeschlossen.