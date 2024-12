Nach Merz-Aussage: So viele Syrer arbeiten in Deutschland

Eine große Zahl an Syrern ist auch in anderen Engpassberufen zu finden. So arbeiten in Deutschland fast 6.000 Ärzte aus Syrien. Kliniken, in denen etwa 5.000 von ihnen beschäftigt sind, warnen bereits: Würden viele Ärzte aus Syrien in ihre Heimat zurückkehren, hätte das Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung in Deutschland, insbesondere in ländlichen Regionen.