Die Preisunterschiede für eine Schachtel Zigaretten sind immens: Australien ist für Raucher so teuer wie nirgendwo sonst auf der Welt, womit das Land der WHO-Empfehlung zu hohen Tabaksteuern folgt. So zahlt man für eine Schachtel Zigaretten rund 19 Euro, während in Nigeria eine Schachtel Zigaretten umgerechnet 77 Cent kostet. In Deutschland liegt der durchschnittliche Preis für eine Schachtel bei sieben Euro.