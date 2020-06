Staaten fordern Anpassung

Mann mit Zigarette (Symbolbild)

Die Steuern auf Tabakwaren in der Europäischen Union müssen nach Ansicht der EU-Länder angepasst werden. Deshalb beauftragte der Rat der EU-Staaten die EU-Kommission damit, neue Gesetzesvorschläge vorzulegen.



Seit 2011 gibt es in der EU gemeinsame Regeln für Mindestsätze. Allerdings gibt es tatsächlich krasse Unterschiede. So koste ein Päckchen Zigaretten in Bulgarien 2,57 Euro - in Irland 11,37 Euro. Dies schade dem Kampf gegen Krebs und sollte überarbeitet werden, fordert die EU-Behörde.