Am teuersten ist es morgens zwischen 5 und 8 Uhr, so das Kartellamt, am niedrigsten sind die Preise meist am Abend zwischen 18 und 22 Uhr. Allerdings gebe es auch abends kleine Preisanhebungen. Dazwischen schwanken die Preise oft "erheblich". Am späten Abend und in der Nacht heben gerade die ohnehin teureren Tankstellen ihre Preise wieder an.