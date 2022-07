Seit 2013 sind Tankstellen dazu verpflichtet, ihre Preise für Diesel, E5 und E10 an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zu melden. Zu diesem Zweck wurde die Behörde damals als Organ des Bundeskartellamts eingerichtet.



Die MTS-K erhält diese Daten laufend, rund um die Uhr, und gibt sie weiter an zugelassene Verbraucher-Informationsdienste wie die ADAC-Spritpreis-App oder tankerkoenig.de. Diese wiederum bereiten die Daten für Verbraucher*innen zugänglich auf und stellen sie häufig als Preisvergleichsportal zur Verfügung.



Die Website tankerkoenig.de bietet außerdem einen Zugriff auf die verarbeiteten Daten an. ZDFheute benutzt diese Daten für eigene Berechnungen. So wurde für den Verlauf des Spritpreises in Deutschland ein täglicher Median der Spritpreise je Tankstelle und bundesweit berechnet, seit Jahresbeginn 2022. Für die automatische Fortführung der Zeitreihe seit Anfang Juli bezieht ZDFheute die Tagesmittel direkt von tankerkoenig.de. Ein Abgleich mit Zeitreihen des Bundeskartellamts ergab minimale Abweichungen von bis zu zwei Cent, die sich vermutlich auf methodische Unterschiede zurückführen lassen.