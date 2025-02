Tarifverdienste steigen 2024 stärker als Preise

Erstmals seit der Corona-Pandemie sind die Verdienste von Millionen Beschäftigten mit einem Tarifvertrag wieder stärker gestiegen als die Preise. Die tariflichen Monatsverdienste samt Sonderzahlungen erhöhten sich 2024 im Schnitt um 4,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Ohne Sonderzahlungen reichte es zu einem Plus von 4,3 Prozent. Im selben Zeitraum legten die Verbraucherpreise um 2,2 Prozent zu.

Die Gewerkschaft Verdi hat am 21. Februar mehr als 50.000 Beschäftigte von kommunalen Bahn- und Busanbietern zu Warnstreiks aufgerufen.

Volkswirt: Inflation bleibt tendenziell hoch

Die Währungshüter dürften ihren als Leitzins geltenden Einlagensatz in der kommenden Woche angesichts des nachlassenden Inflationsdrucks zum sechsten Mal seit Juni 2024 senken - auf 2,5 Prozent. "Der beschleunigte Anstieg der Tariflöhne unter Ausschluss der Einmalzahlungen impliziert, dass die Inflation im lohnintensiven Dienstleistungsbereich tendenziell hoch bleibt", warnte de la Rubia. Genau das sei EZB-Präsidentin Christine Lagarde ein Dorn im Auge.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Inflation in Deutschland (inkl. Nahrung und Energie)

Inflation in Deutschland (inkl. Nahrung und Energie)

In welchen Branchen gab es die stärksten Zuwächse?

In den einzelnen Branchen nahmen die Tarifverdienste unterschiedlich stark zu. Die stärksten Zuwächse mit Sonderzahlungen gab es 2024 in den Bereichen "Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz" sowie "Land- und Forstwirtschaft, Fischerei". Im Gastgewerbe gab es ein Plus von 3,9 Prozent - 2023 hatten hier die tariflichen Lohnzuwächse bei 7,1 Prozent gelegen. Branchen im Überblick: