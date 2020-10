Die kommunalen Arbeitgeber, die vom Lüneburger Oberbürgermeister Ulrich Mädge angeführt werden, wollen eine dreijährige Laufzeit und haben dafür bisher in Summe 3,5 Prozent angeboten. Hinzu kommen monatlich 50 Euro Pflegezulage für Mitarbeiter in Kranken- und Pflegeeinrichtungen ab März 2021, 50 Euro für Mitarbeiter in Gesundheitsämtern pro Monat, in dem sie in Sachen Corona gearbeitet haben. Zudem soll es eine Corona-Sonderzahlung von 300 Euro geben.