Öffentlicher Dienst: Tarifpartner rufen Schlichtung an

Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind vorerst gescheitert. Gewerkschaften und Arbeitgeber konnten sich auch in der dritten Runde in Potsdam nach mittlerweile viertägigen Gesprächen nicht auf einen Abschluss einigen, wie Bundesinnenministerin Nancy Faser am Montagabend mitteilte. Demnach soll jetzt die Schlichtung angerufen werden. Warnstreiks darf es während der Schlichtung nicht geben.