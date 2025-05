Statistik: Fast jede zweite Frau arbeitet Teilzeit

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas SPD ) hatte am Wochenende in der "Bild am Sonntag" bessere Arbeitsbedingungen für Frauen gefordert, um deren Erwerbstätigkeit zu steigern. "Die Arbeitgeber müssen die Arbeitswelt so gestalten, dass mehr Mütter in Vollzeit arbeiten können", sagte sie.