Nervige Telefonwerbung: Netzagentur meldet mehr Beschwerden

Werbeanrufe dürfen nur getätigt werden, wenn die Angerufenen vorher eingewilligt haben. Die Werbeeinwilligung kann später widerrufen werden. Klingelt danach trotzdem das Telefon, ist auch das ein Rechtsverstoß. Eine Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur möglich; sie kann online, per Mail, per Fax oder per Brief erfolgen.