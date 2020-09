Lan-Kabel in einem Server. Symbolbild

Quelle: Ole Spata/dpa

Deutsche Telekommunikationsanbieter sehen sich für eine höhere Auslastung der Kommunikations- und Datennetze in der Coronavirus-Krise gerüstet. "Aus jetziger Sicht wird die Zunahme von Homeoffice und Streamingdiensten zu keiner Situation führen, in der die Netzkapazitäten an ihre Grenzen geraten", sagte ein Sprecher der Deutschen Telekom.



Mehr Homeoffice und Schüler, die zu Hause bleiben, würden zu einer stärkeren Festnetznutzung führen, sagte Vodafone-Sprecher Volker Petendor. "Hier sehen wir uns gut gerüstet."