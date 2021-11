Tesla und das Ministerium betonten, der Autohersteller halte an den Planungen für die Batterie- und Recyclingfabrik in der "Gigafactory" in Grünheide bei Berlin fest. Tesla bedanke sich "ausdrücklich" für die "vertrauensvolle Zusammenarbeit und Partnerschaft mit öffentlichen Akteuren und Regierungen bei der Entwicklung des Batterieprojekts", erklärte das Unternehmen.