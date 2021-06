Droht die Tesla-"Gigafactory" zu scheitern?

Der Experte für Regionalplanung muss lange zurückgehen in Deutschlands Industriegeschichte, um ein vergleichbares Projekt zu finden. Er nennt Baunatal, in dem Volkswagen in den 50er Jahren seine zweitgrößte Produktionsstätte errichtete. Aber er sieht mit Sorge, dass die Fabrik in Grünheide noch immer ohne Hauptgenehmigung gebaut wird.