Einem anderen Teslafahrer hat das genützt. Er nimmt in Berlin einem Motorradfahrer die Vorfahrt. Der wird schwer verletzt. Doch Videos aus dem Tesla zeigen: Das Motorrad ist 140 km/h gefahren - Strafmilderung für den Teslafahrer. Die Videos hatte die Firma mit Einwilligung des Fahrers an die Ermittler herausgegeben. In beiden Fällen gab es Unfälle, also "sicherheitskritische Ereignisse".